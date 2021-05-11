Глава министерства образования Сахалинской области Анастасия Киктева сообщила, что в школах региона будут организованы дополнительные инструктажи после трагедии в Казани. Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев взорвал самодельную бомбу и расстрелял не менее восьми человек в школе №175.
По предварительным данным, в школе не было охраны. Вместо этого работала вахтёрша, также была установлена тревожная кнопка.
По словам Киктевой, дано распоряжение о дополнительном инструктаже и внеплановых проверках.
"Меры безопасности являются безусловным приоритетом, дано распоряжение по дополнительным инструктажам и проведению внеплановых проверок", — приводит РИА "Сахалин-Курилы".
Ранее сообщалось, что школа отказалась от охраны после того, как учеников из-за пандемии COVID перевели на дистанционное обучение.
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Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.