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В регионах России пройдут проверки школ после стрельбы в Казани

Происшествия

Глава министерства образования Сахалинской области Анастасия Киктева сообщила, что в школах региона будут организованы дополнительные инструктажи после трагедии в Казани. Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев взорвал самодельную бомбу и расстрелял не менее восьми человек в школе №175.

В регионах России пройдут проверки школ после стрельбы в Казани

По предварительным данным, в школе не было охраны. Вместо этого работала вахтёрша, также была установлена тревожная кнопка.

По словам Киктевой, дано распоряжение о дополнительном инструктаже и внеплановых проверках.

"Меры безопасности являются безусловным приоритетом, дано распоряжение по дополнительным инструктажам и проведению внеплановых проверок", — приводит РИА "Сахалин-Курилы".

Ранее сообщалось, что школа отказалась от охраны после того, как учеников из-за пандемии COVID перевели на дистанционное обучение.

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Автор: Артём Пермяков
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