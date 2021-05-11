Школа №175 в Казани отказалась от услуг охраны совсем недавно. По сведениям журналистов, здание ранее охраняли сотрудники ЧОП "Айрус".
После того, как школу из-за пандемии перевели на дистанционное обучение, директор школы отказалась от услуг ЧОП. В июне 2020 года сотрудничество прекратилось.
После возвращения детей в классы директор школы решила, что учебное заведение справится с охраной собственными силами. Тем более, что ЧОП повысил цену на свои услуги. У входа появилась вахтёрша, а школа заключила договор с Росгвардией на тревожную кнопку.
По сведениям "РЕН ТВ", Росгвардия во время последней проверки признала школу соответствующей нормам по безопасности.
По предварительным данным, в 9.28 утра 11 мая в школу вошёл 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев. Он подорвал самодельную бомбу, после чего сделал несколько выстрелов из помпового ружья.
В результате погибли от восьми до 11 человек, более 20 пострадали.
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Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.