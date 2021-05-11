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Школа в Казани отказалась от охраны после пандемии

Происшествия

Школа №175 в Казани отказалась от услуг охраны совсем недавно. По сведениям журналистов, здание ранее охраняли сотрудники ЧОП "Айрус".

Школа в Казани отказалась от охраны после пандемии

После того, как школу из-за пандемии перевели на дистанционное обучение, директор школы отказалась от услуг ЧОП. В июне 2020 года сотрудничество прекратилось.

После возвращения детей в классы директор школы решила, что учебное заведение справится с охраной собственными силами. Тем более, что ЧОП повысил цену на свои услуги. У входа появилась вахтёрша, а школа заключила договор с Росгвардией на тревожную кнопку.

По сведениям "РЕН ТВ", Росгвардия во время последней проверки признала школу соответствующей нормам по безопасности.

По предварительным данным, в 9.28 утра 11 мая в школу вошёл 19-летний бывший ученик Ильназ Галявиев. Он подорвал самодельную бомбу, после чего сделал несколько выстрелов из помпового ружья.

В результате погибли от восьми до 11 человек, более 20 пострадали.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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