Мужчина умер после отказа заплатить за проезд в трамвае

Правоохранительные органы задержали 62-летнего жителя Кемерово, который вытолкнул из трамвая мужчину, отказавшегося заплатить за проезд. Мужчина от полученных травм скончался.

Пассажира трамвая обвиняют в причинении вреда здоровью, повлёкшему за собой смерть по неосторожности, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.

Как считает следствие, конфликт между мужчинами произошёл из-за нежелания пассажира оплачивать проезд. Водитель трамвая отказался продолжать движение, пока проезд не будет оплачен. Тогда 62-летний пассажир вытолкнул "безбилетника" из вагона, а трамвай поехал дальше.

При падении мужчина ударился головой об асфальт и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, потерпевшего госпитализировали, но он скончался от полученных травм.

Как уточняют следователи, задержанный вину признаёт. В рамках предварительного следствия ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.