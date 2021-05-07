Правоохранительные органы задержали 62-летнего жителя Кемерово, который вытолкнул из трамвая мужчину, отказавшегося заплатить за проезд. Мужчина от полученных травм скончался.
Пассажира трамвая обвиняют в причинении вреда здоровью, повлёкшему за собой смерть по неосторожности, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по региону.
Как считает следствие, конфликт между мужчинами произошёл из-за нежелания пассажира оплачивать проезд. Водитель трамвая отказался продолжать движение, пока проезд не будет оплачен. Тогда 62-летний пассажир вытолкнул "безбилетника" из вагона, а трамвай поехал дальше.
При падении мужчина ударился головой об асфальт и потерял сознание. Прохожие вызвали скорую помощь, потерпевшего госпитализировали, но он скончался от полученных травм.
Как уточняют следователи, задержанный вину признаёт. В рамках предварительного следствия ему проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
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