В Европе провели крупную операцию против итальянской мафии

Около 800 полицейских приняли участие в операции по ликвидации нескольких ячеек итальянской мафиозной организации "Ндрангета". Задержания, обыски и изъятия проводились в Италии, Германии, Испании и Румынии.

Управление Италии по борьбе с мафией сообщило о ликвидации так называемой "туринской" группировки "Ндрангеты". Всего были задержаны около 30 участников банд. Кроме этого, органы правопорядка конфисковали имущество "на многие миллионы евро".

Неуловимая "Ндрангета"

"Ндрангета" — одна из самых могущественных мафиозных группировок в мире. Отличительная её особенность состоит в том, что у банды нет централизованного управления, как в других преступных организациях.

На каждой территории существует свой "босс", из-за чего полиции тяжело бороться с мафиози. Ранее в отчётах антимафиозного комитета Италии говорилось, что в случае ликвидации одной из ячеек другие продолжают действовать.

"Филиалы" группировки существуют по всей Европе и на других континентах. Работа полиции также осложняется тем, что в "Ндрангете" существует жёсткий закон, по которому нельзя давать показания полиции. Нарушившие его позже ликвидируются в местах заключения.

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