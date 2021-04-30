Мошенники "заспамили" россиян через сервис Google

Россиянам стали массово приходить письма мошенников через службу поддержки Google Docs с обещанием выплаты или выгодного инвестирования, рассказал ведущий спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Роман Деденок.

Так, во второй половине апреля 2021 года количество таких писем увеличилось по сравнению с первом половиной апреля почти в три раза, сообщает РИА "Новости". По словам аналитика, мошенники эксплуатируют функцию автоматического уведомления Google Docs, поэтому не все спам-фильтры срабатывают, а пользователи больше доверяют таким письмам, поскольку они приходят с официального адреса Google Docs.

Схемы в таких "письмах счастья" не отличаются новизной. Обычно сообщают о переводе, компенсации или другой выплате, для получения которой нужно заплатить определённую комиссию. В итоге человек теряет пусть небольшие (200-300 рублей), но деньги, а также передаёт мошенникам данные о своей карте, которые уже попадают в базы, продающиеся в даркнете.

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