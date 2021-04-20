Мошенники научились подделывать QR-коды

Федеральная нотариальная палата предупредила россиян о новой схеме мошенничества, связанного с подделкой QR-кодов на доверенностях и других нотариальных документах.

С конца 2020 года на большей части нотариальных документов появился QR-код, в который зашифровывают сведения о заявителях, дату нотариального действия и другую информацию, сообщает РИА Недвижимость. С помощью QR-кода любой гражданин может проверить подлинность документа.

Мошенники начали подделывать QR-код, при сканировании которого человек попадает на фейковый сайт проверки, визуально похожий на соответствующий сервис. Злоумышленники рассчитывали, что россияне будут сканировать QR-код, не заходя на сайт Федеральной нотариальной палаты (ФНП), и тем самым не обнаружат подмену.

Чтобы противостоять новой схеме мошенничества, нужно убеждаться, что при сканировании открывшаяся интернет-страница имеет адрес, который начинается с "фнп.рф".

Как добавили в ФНП, подделки были сразу же выявлены нотариусами, которые проверяют подлинность документов иным способом. Ущерб гражданам не был нанесён.

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