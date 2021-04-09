"Известия" предупредили о кибератаке на счета россиян

Серьезная кибератака мошенников на счета россиян ожидается в мае текущего года, уверяют СМИ.

По данным "Известий", в начале марта в даркнете появилось предложение продажи доступа к коммутатору одного из сотовых операторов. С помощью него можно будет перехватывать все звонки и СМС-сообщения от всех провайдеров, заходить с помощью этой информации в личный кабинет банка жертв.

Обычно на подготовку таких атак требуется как минимум две недели. Скорее всего, она состоится на майских праздниках. Для защиты от подобных взломов эксперты порекомендовали переключить авторизацию с СМС- на push-уведомления. Кроме того, специалисты советуют ограничить лимиты на переводы денег.

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