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На Сахалине введён режим ЧС в вузе, где убило током двух студентов

Происшествия » Человеческий фактор

Режим чрезвычайной ситуации введён в Сахалинском госуниверситете, где в общежитии удар током унёс жизни двух студентов.

На Сахалине введён режим ЧС в вузе, где убило током двух студентов

"В жилых корпусах ведутся работы по энергоснабжению. Также решается вопрос подключения зданий к городским сетям горячего водоснабжения. В случае если это окажется невозможным, в них установят новые водонагреватели", — утверждает врио ректора Мария Ганченкова.

По данным следствия, причиной трагедии стала неправильная установка электроводонагревателя. Тех, кто жил в указанном общежитии, расселили по соцучреждениям и перевели на дистанционное обучение. Оно будет действовать, пока общежития не станут вновь безопасными. Также арестован директор одного из вузовских департаментов.

"Эксперты продолжают искать нарушения, которые не увидели во время первичного осмотра", — добавляет Ганченкова. Глава региона Валерий Лимаренко заявил, что Сахалинская область поможет в решении проблем "токоопасного" вуза.

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Автор: Михаил Закурдаев, Редактор: Ольга Алексеева
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