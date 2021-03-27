Новая схема развода на BlaBlaCar

Мошенники для хищений средств банковских клиентов стали охотиться на них через карпулинговый сервис BlaBlaCar, и если жертва нарушает правила пользования сервисом, то злоумышленник может списать все средства с ее карты, выяснил корреспондент РИА "Новости" и подтвердили эксперты.

Как выяснило агентство, одна девушка нашла водителя через BlaBlaCar, чтобы передать посылку в другой город. Водитель попросил аванс, и клиентка перевела ему 1400 рублей. После мужчина сказал, что это много, но сдачу он вернет ей не обратно на карту, а "через BlaBlaCar, так надежнее". Затем мужчина прислал ссылку с логотипом приложения, где нужно ввести данные карты и ввести код CVV. Девушка испугалась и не стала вводить этот код.

Эксперты подтвердили, что это была попытка похитить средства с банковской карты клиента. Во-первых, условия пользования BlaBlaCar запрещают водителю просить "аванс", указал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры", адвокат Вячеслав Шляго. Во-вторых, сервис может вернуть сбор за услуги только в случае отмены поездки по вине водителя.

"И это делается в самом приложении — для этого не требуется переходить по ссылкам на сторонние сайты", — заявила директор Центра финансовой культуры Елена Феоктистова.