Скончался экс-замглавы СВР Виталий Маргелов

Экс-замглавы российской Службы внешней разведки генерал-полковник Виталий Маргелов скончался в госпитале ФСБ.

Об этом ТАСС сообщил его сын Михаил. Причиной был назван COVID-19, приведший к обширному поражению легких. Организацией прощания с известным разведчиком займется СВР. Ориентировочно оно состоится ближе к концу недели.

Виталию Маргелову было 79 лет, он сын командующего советскими воздушно-десантными войсками Василия Маргелова. В разведке он служил с 1965 года. С 1997 по 2003 год был заместителем директора СВР по оперативным вопросам. В 2003 году избирался депутатом в Государственную думу.

Брат Виталия Маргелова Александр, знаменитый десантник, скончался в 2016 году.