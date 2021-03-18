Правоохранители проверяют информацию о минировании улицы в подмосковных Люберцах.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб, речь идёт об улице Кирова.
"Поступили сведения о минировании улицы Кирова в Люберцах. Полиция проводит профилактические мероприятия по выявлению опасных предметов", — цитирует агентство собеседника в экстренных службах.
Отмечается, что эвакуация населения не проводилась.
По данным ТАСС, информация о минировании различных объектов в Люберцах поступает с января прошлого года, все сообщения были ложными.
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