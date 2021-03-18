Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Белоруссии готовят новую песню для "Евровидения"
Владимир Путин предложил Джо Байдену поговорить прямо и начистоту
Председатель СК Александр Бастрыкин увеличит количество приёмов граждан
"И тебя вылечим": Кадыров пригласил Байдена в Грозный
Жителей Москвы и Подмосковья задержали за взятку сотруднику ФСБ
Архимандрит Александр о сути поста, вакцинации и выставке "Мир тела"
Сергей Любавин: Есенинские мотивы в жизни и на сцене
Так ли неизбежно доминирование Китая?
Историк об истоках противостояния Запада и Востока

Информацию о минировании улицы в Люберцах проверяют полицейские

Происшествия

Правоохранители проверяют информацию о минировании улицы в подмосковных Люберцах.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб, речь идёт об улице Кирова.

"Поступили сведения о минировании улицы Кирова в Люберцах. Полиция проводит профилактические мероприятия по выявлению опасных предметов", — цитирует агентство собеседника в экстренных службах.

Отмечается, что эвакуация населения не проводилась.

По данным ТАСС, информация о минировании различных объектов в Люберцах поступает с января прошлого года, все сообщения были ложными.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Стойка шасси разрушилась у самолёта в аэропорту Внуково
Председатель СК Александр Бастрыкин увеличит количество приёмов граждан
Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Самарской области
"И тебя вылечим": Кадыров пригласил Байдена в Грозный
Жителей Москвы и Подмосковья задержали за взятку сотруднику ФСБ
Грузовой поезд сбил автомобиль такси в Челябинске
Архимандрит Александр о сути поста, вакцинации и выставке "Мир тела"
Сергей Любавин: Есенинские мотивы в жизни и на сцене
Так ли неизбежно доминирование Китая?
Историк об истоках противостояния Запада и Востока
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Мир. Новости мира
Разговаривать не о чем? Почему Путин не поедет в Грецию
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Политика. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену историей из детства и пожеланием здоровья
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Кремль
России надо последовательно и везде создавать угрозы США
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников