Информацию о минировании улицы в Люберцах проверяют полицейские

Правоохранители проверяют информацию о минировании улицы в подмосковных Люберцах.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб, речь идёт об улице Кирова.

"Поступили сведения о минировании улицы Кирова в Люберцах. Полиция проводит профилактические мероприятия по выявлению опасных предметов", — цитирует агентство собеседника в экстренных службах.

Отмечается, что эвакуация населения не проводилась.

По данным ТАСС, информация о минировании различных объектов в Люберцах поступает с января прошлого года, все сообщения были ложными.