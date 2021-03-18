Стойка шасси разрушилась у самолёта в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково у самолёта, прилетевшего из Ниццы, разрушилась стойка шасси.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу аэропорта, в результате инцидента никто не пострадал.

"Во Внуково после посадки самолета Hawker 900XP Ницца — Москва при рулении с рулежной дорожки произошло подламывание левой основной стойки шасси", — цитирует агентство источник.

Известно, что воздушное судно будет отбуксировано на стоянку, на работу аэропорта происшествие не повлияет.

Отмечается, что во время инцидента на борту не было пассажиров, там находились только члены экипажа.