Женщина бросилась за упавшим ребёнком в колодец в Самаре

В Самаре женщина прыгнула в канализационный колодец за упавшим несовершеннолетним сыном.

Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время оба пострадавших госпитализированы.

"Шестнадцатого марта около 16.00 (15.00 мск) по адресу: г. Самара, ул. Тихвинская, 24 произошел несчастный случай: мальчик дошкольного возраста упал в канализационный колодец, с которого была украдена крышка. Его мама, пытаясь помочь, прыгнула за ним", — цитирует агентство сообщение пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы", являющегося единым оператором водоснабжения и водоответвления в Самаре.

Женщина и её ребёнок находятся под наблюдением медиков. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.