В Самаре женщина прыгнула в канализационный колодец за упавшим несовершеннолетним сыном.
Как сообщает РИА "Новости", в настоящее время оба пострадавших госпитализированы.
"Шестнадцатого марта около 16.00 (15.00 мск) по адресу: г. Самара, ул. Тихвинская, 24 произошел несчастный случай: мальчик дошкольного возраста упал в канализационный колодец, с которого была украдена крышка. Его мама, пытаясь помочь, прыгнула за ним", — цитирует агентство сообщение пресс-служба ООО "Самарские коммунальные системы", являющегося единым оператором водоснабжения и водоответвления в Самаре.
Женщина и её ребёнок находятся под наблюдением медиков. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.
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