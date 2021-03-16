Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Вирусолог рассказал, как штамм коронавируса из ЮАР попал в Россию
Захарова подтвердила готовность наращивать взаимодействие с Турцией
Погибшего в ходе Восточно-Прусской операции бойца опознали по медали
Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12
"Между кураторами и курируемыми": о встрече глав МИД США и Японии
Эксперт назвала самые выгодные кредиты
Мурашко рассказал о контроле качества вакцин от коронавируса в РФ
Васильева заболела пневмонией за день до возвращения в биатлон
В США определили "суперраспространителей" COVID-19

Убийце прохожего в Москве привиделась ведьма

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма, заявил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение её убить", — сказал собеседник агентства.

Преступление произошло в ночь на вторник, 16 марта, на улице Довженко: по данным Следственного комитета, молодой человек забил прохожего молотком и вскоре был задержан.

Подозреваемый — уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Следствие планирует назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Алексей Корнеев, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
Цифровой суверенитет становится девизом дня
Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи
В России могут подорожать авиабилеты
В Гренландии под километровым слоем льда обнаружили живые растения
Кардиолог о самой главной причине смертности
Во Франции нашли ещё одну разновидность коронавируса
Володин предложил скорректировать ставку по льготной ипотеке
Газизов объяснил, зачем вернулся в "Уфу"
Украинский эксперт разъяснил, почему Киев не намерен "бомбить Донбасс"
Бобровский стал одним из лучших вратарей в истории НХЛ
Популярное
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение

Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.

Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров Василий Амирджанов Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украина: на смену суржику придёт English? Руслан Веснянко
Новости Украины
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Новости Симферополя
Нужны ли России китайцы в Крыму?
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Биатлон
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников