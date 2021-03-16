Убийце прохожего в Москве привиделась ведьма

Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма, заявил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение её убить", — сказал собеседник агентства.

Преступление произошло в ночь на вторник, 16 марта, на улице Довженко: по данным Следственного комитета, молодой человек забил прохожего молотком и вскоре был задержан.

Подозреваемый — уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Следствие планирует назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.