Подозреваемый в убийстве прохожего на западе Москвы объяснил свой поступок тем, что ему привиделась ведьма, заявил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах.
"Подозреваемый во время допроса объяснил следователю, что вместо прохожего ему привиделась ведьма, в связи с этим он принял решение её убить", — сказал собеседник агентства.
Преступление произошло в ночь на вторник, 16 марта, на улице Довженко: по данным Следственного комитета, молодой человек забил прохожего молотком и вскоре был задержан.
Подозреваемый — уроженец Санкт-Петербурга 1997 года рождения. Следствие планирует назначить ему психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы оценить его состояние на момент преступления.
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