В Москве обнаружили тело девочки-подростка со следами укусов собаки. Ведётся проверка.
Как сообщает РИА "Новости", о происшествии сообщили в прокуратуре. В ведомстве рассказали, что 14-летняя девочка пришла в гости к своему 15-летнему знакомому, в ночное время они находились дома без взрослых. В квартире с подростками были также две собаки бойцовской породы. В то же время в Следственном комитете сообщили, что девочка была в квартире одна.
На теле девочки были обнаружены следы, характерные для падения с большой высоты, а также укусы собаки.
В настоящее время ведомства проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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