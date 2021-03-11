Американские ВВС отчитались о серии ошибок, позволивших постороннему мужчине забраться на авиабазу в Мэриленде, где находится самолет президента США.
Само проникновение случилось 4 февраля. Посторонний не только пролез на охраняемую территорию, но и побывал на борту самолета Boeing C-40 Clipper, который используется членами американской администрации. Только через пять часов спохватившиеся военные задержали его.
Ошибки персонала базы связали с человеческим фактором, а также с неисправностью автоматических ворот на КПП. "Лишнего" человека не заметили ни охрана, ни персонал режимного объекта. При том, что на голове у горе-сталкера была ярко-розовая кепка с двумя помпонами а-ля мышиные уши.
В октябре 2020 года на территории Версальского дворца задержали 31-летнего француза, который мнил себя королём.
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