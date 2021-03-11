Сразу шестеро молодых людей сбежали из центра социальной помощи

В Екатеринбурге шестеро несовершеннолетних самовольно ушли из центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района города.

По следам подростков идут стражи порядка. Молодые люди периодически появляются в мессенджерах и бывают доступны для звонков. Тем не менее возвращаться они отказываются, передает РИА "Новости".

В декабре 2020 года сообщалось, что в Амурской области двое 13-летних подростков сбежали из дома, чтобы отправиться в Москву. Цель побега екатеринбургских тинейджеров на данный момент так и остаётся нераскрытой.