Подростки из Амурской области сбежали из дома, чтобы уехать в Москву

В Амурской области двое 13-летних подростков сбежали из дома, чтобы отправиться в Москву.

Как сообщает портал gtrkamur.ru, инцидент произошёл накануне ночью в Магдагачинском районе. Двое подростков отправились на прогулку, но с неё не вернулись и перестали отвечать на звонки. Родные детей забили тревогу и обратились в полицию, а позже родители мальчиков увидели записку, в которой говорилось, что они уехали в Москву.

В итоге правоохранители нашли детей в подъезде одного из домов райцентра. Детей вернули домой и провели с ними профилактическую беседу.