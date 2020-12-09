В Амурской области двое 13-летних подростков сбежали из дома, чтобы отправиться в Москву.
Как сообщает портал gtrkamur.ru, инцидент произошёл накануне ночью в Магдагачинском районе. Двое подростков отправились на прогулку, но с неё не вернулись и перестали отвечать на звонки. Родные детей забили тревогу и обратились в полицию, а позже родители мальчиков увидели записку, в которой говорилось, что они уехали в Москву.
В итоге правоохранители нашли детей в подъезде одного из домов райцентра. Детей вернули домой и провели с ними профилактическую беседу.
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