Трамвай без тормозов повредил девять автомобилей в Иркутске

В Иркутске у трамвая отказали тормоза, и оставшийся без управления транспорт повредил шесть автомобилей.

Как сообщают "Известия", неисправность обнаружил вагоновожатый трамвая, он высадил пассажиров и принял решение направить транспорт в депо.

"На спуске у него начали отказывать тормоза, в районе кинотеатра "Чайка" он повредил два транспортных средства, начал спускаться к железнодорожному вокзалу, где было скопление транспортных средств. Там трамвай повредил семь автомобилей", — цитирует издание сообщение пресс-службы регионального МВД.

На месте происшествия работают правоохранители, информация о жертвах уточняется.