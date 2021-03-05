В Иркутске у трамвая отказали тормоза, и оставшийся без управления транспорт повредил шесть автомобилей.
Как сообщают "Известия", неисправность обнаружил вагоновожатый трамвая, он высадил пассажиров и принял решение направить транспорт в депо.
"На спуске у него начали отказывать тормоза, в районе кинотеатра "Чайка" он повредил два транспортных средства, начал спускаться к железнодорожному вокзалу, где было скопление транспортных средств. Там трамвай повредил семь автомобилей", — цитирует издание сообщение пресс-службы регионального МВД.
На месте происшествия работают правоохранители, информация о жертвах уточняется.
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