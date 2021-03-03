Снегоуборочная машина наехала на девочку в Амурской области

В Амурской области водитель снегоуборщика допустил наезд техники на семилетнюю девочку.

Как сообщает "Инетрфакс", инцидент произошёл 2 марта в городе Зея. Известно, что водитель, управлявший снегоуборщиком, двигался по тротуару и допустил наезд на девочку. В результате ДТП ребёнок был сильно травмирован.

В тяжёлом состоянии девочку доставили в больницу.

В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).