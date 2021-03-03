В Амурской области водитель снегоуборщика допустил наезд техники на семилетнюю девочку.
Как сообщает "Инетрфакс", инцидент произошёл 2 марта в городе Зея. Известно, что водитель, управлявший снегоуборщиком, двигался по тротуару и допустил наезд на девочку. В результате ДТП ребёнок был сильно травмирован.
В тяжёлом состоянии девочку доставили в больницу.
В настоящее время по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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