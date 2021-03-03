В Бурятии десятилетний мальчик выстрелил в восьмилетнего друга из ружья

В Бурятии десятилетний мальчик ранил из ружья восьмилетнего друга. Пострадавшего готовят к операции.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Мухоршибирском районе. Дети взяли ружьё в доме родственников одного из них. Во время игры десятилетний ребёнок ранил восьмилетнего.

"Сегодня ночью из Мухоршибирской центральной районной больницы эвакуирован санитарной авиацией в Детскую республиканскую клиническую больницу мальчик с огнестрельным ранением в области правого плечевого сустава и подмышечной области, травматическим шоком второй степени и анемией вследствие кровопотери. В настоящее время ребенок в сознании, он находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии", — приводит ТАСС сообщение регионального Минздрава.

Отмечается, что в настоящее время проводится интенсивная терапия, пострадавшего мальчика готовят к операции.