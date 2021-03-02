Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал кражу оборудования с одной из площадок космодрома "Байконур". По его словам, оно не представляет ценности.
"На аварийном объекте Байконура, принадлежащем Казахстану, украли шкаф с неработающим с 1988 года советским оборудованием стоимостью 5 тысяч рублей", — написал он в своем Тelegram-канале.
Также и центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры отметил, что площадка уже давно была законсервирована, большинство приборов оттуда забрали еще в советское время. То же, что осталось, в промышленности сейчас не применяется.
Ранее сообщалось, что в похищенных деталях могут находиться драгоценные металлы.
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