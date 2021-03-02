"Украли шкаф на 5 тысяч": Рогозин о краже на Байконуре

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал кражу оборудования с одной из площадок космодрома "Байконур". По его словам, оно не представляет ценности.

"На аварийном объекте Байконура, принадлежащем Казахстану, украли шкаф с неработающим с 1988 года советским оборудованием стоимостью 5 тысяч рублей", — написал он в своем Тelegram-канале.

Также и центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры отметил, что площадка уже давно была законсервирована, большинство приборов оттуда забрали еще в советское время. То же, что осталось, в промышленности сейчас не применяется.

Ранее сообщалось, что в похищенных деталях могут находиться драгоценные металлы.