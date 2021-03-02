На космодроме Байконур обокрали стартовую площадку

На космодроме Байконур неизвестные обокрали стартовую площадку. Были похищены детали, содержащие драгоценные металлы.

Как сообщает РЕН ТВ, о краже в полицию заявил начальник службы охраны ФГУП "ЦЭНКИ" — "Космический центр "Южный". Сотрудники данного предприятия занимаются охраной объекта.

Известно, что похищенные детали, содержащие драгоценные редкоземельные металлы, в последний раз видели на объекте 1 февраля, а уже 19 февраля их не обнаружили. Установлено, что была взломана дверь одного из помещений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.