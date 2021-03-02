На космодроме Байконур неизвестные обокрали стартовую площадку. Были похищены детали, содержащие драгоценные металлы.
Как сообщает РЕН ТВ, о краже в полицию заявил начальник службы охраны ФГУП "ЦЭНКИ" — "Космический центр "Южный". Сотрудники данного предприятия занимаются охраной объекта.
Известно, что похищенные детали, содержащие драгоценные редкоземельные металлы, в последний раз видели на объекте 1 февраля, а уже 19 февраля их не обнаружили. Установлено, что была взломана дверь одного из помещений.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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