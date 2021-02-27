Возле офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве начались беспорядки. Ранее там собрались радикалы, которые поддерживают Сергея Стерненко.

Националисты начали закидывать здание офиса президента петардами. Полиция начала разгон протестующих. Ранее аналогичная акция протеста прошла в украинской столице 23 февраля.

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