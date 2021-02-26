Суд удовлетворил ходатайство бывшего заместителя мэра Якутска об условно-досрочном освобождении.
Как сообщает РИА "Новости", суд удовлетворил просьбу об УДО Василия Гоголева, отбывающего наказание за злоупотребления полномочиями с ущербом на 165 миллионов рублей.
"Ходатайство адвоката по условно-досрочному освобождению Василия Гоголева удовлетворено судом", — цитирует издание заместителя начальника организационно-правового отдела горсуда Николая Сизых.
Отмечается, что согласно характеристике Гоголева, он полностью осознал вину и раскаялся.
"В настоящей характеристике отмечается, что, учитывая весь период отбывания наказания, администрация считает условно-досрочное освобождение осужденного Гоголева В. В. целесообразным. При разрешении заявленного ходатайства защитника суд учитывает, что за весь период отбывания наказания осужденным Гоголевым нарушений не допущено, имеет поощрения, характеризуется положительно, вину в совершенном преступлении признает, раскаивается. …Гоголеву В. В. будет предоставлено место работы по специальности", — приводит агентство сообщение суда.
Василий Гоголев был задержан летом 2019 года, его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
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