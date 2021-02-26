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Женщину в Забайкалье осудят за угрозу убийством четырёхлетней дочери

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Забайкальском крае суд рассмотрит уголовное дело в отношении женщины, которая угрожала убийством своей четырёхлетней дочери.

Женщину в Забайкалье осудят за угрозу убийством четырёхлетней дочери

Как сообщает издание zab. ru, подозреваемая прикладывала нож к шее четырёхлетней дочери.

"Так, материалами следствия установлено, что 13 ноября 2019 года в вечернее время в г. Петровске-Забайкальском у гр-ки Ш. в состоянии алкогольного опьянения, в ходе общения посредством видеосвязи с бывшим супругом, находившимся в г. Чите, на почве личных неприязненных отношений к нему, с целью его запугивания и появления у него чувства страха за жизнь и здоровье их совместной малолетней дочери, 2016 года рождения, возник умысел на совершение угрозы убийством малолетней.

Реализуя свой умысел до конца, взяла в руки нож, который умышленно, лезвием, прижала к шее последней, а также направляла остриё ножа в область груди спереди и правое плечо ребенка, при этом нанеся не менее 14 ударов остриём данного ножа по кухонному столу, умышленно высказала в адрес супруга слова угрозы убийством малолетней дочери", — приводит издание сообщение пресс-службы краевой прокуратуры.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Михайлов
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