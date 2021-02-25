Рекордную партию наркотиков, весом в 23 тонны, изъяли в Европе

В Европе таможенники задержали рекордную партию кокаина, весом более 23 тонн, которая должна была направиться в Нидерланды.

Как сообщает телеканал "Мир 24", совместную операцию, продолжавшуюся более недели, провели сотрудники таможенных служб Германии, Бельгии и Нидерландов. В рамках спецоперации задержали 28-летнего жителя Нидерландов, адрес которого был указан на отправлении груза.

Далее по наводке нидерландских коллег таможенники скрыли в Гамбурге три контейнера. По документам в них должна была находиться строительная замазка, однако в банках с ней обнаружили свёртки с кокаином. Известно, что контейнеры прибыли в Германию кораблём из Парагвая.

Затем, в Антверпене вскрыли ещё 11 контейнеров, прибывших из Панамы. В них также были обнаружены наркотики.

Партия изъятых наркотиков стала рекордной: ранее в Европе не изымали такие большие партии запрещённых веществ в рамках одной операции.