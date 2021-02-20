Лефортовский суд столицы арестовал до 13 апреля подозреваемого в государственной измене.
Как сообщает РИА "Новости", задержанный — Демури Воронин. Отмечается, что уголовное дело находится под грифом "совершенно секретно", поэтому его подробности неизвестны. Статья о госизмене предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
Издание отмечает, что человек с такими же данными является учредителем ООО "Ресост". Фирма занимается анализом политических и экономических процессов в Восточной Европе, консалтингом и бизнес-планированием.
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