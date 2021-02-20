В Красноярске задержали мужчину, напавшего на машину спикера горсовета

В Красноярске местного жителя задержали за нападение на спикера городского совета депутатов.

Как сообщает издание rbc. ru, полиция подозревает задержанного в том, что он бросил зажженную петарду в служебную машину спикера горсовета Красноярска Наталии Фирюлиной.

Инцидент произошёл 19 февраля у здания городской администрация. Спикер горсовета находилась в момент нападения в машине и собиралась выйти, когда раздался грохот.

"Машина в этот момент остановилась и выстрелили, и никуда никто не попал, все хорошо у нас", — цитирует издание Фирюлину.

По факту произошедшего ведётся расследование.