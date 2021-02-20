На Чукотке местного жителя, хранившего в гараже драгметаллы на 26 миллионов рублей, подозревают в незаконной скупке золота и серебра.
Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в городе Билибино. В гараже мужчины нашли шесть килограммов золота и около полукилограмма серебра.
"По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26 миллионов 400 тысяч рублей", — цитирует издание управление МВД по Чукотскому автономному округу.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
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