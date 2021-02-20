Житель Чукотки хранил в гараже драгметаллы на 26 миллионов рублей

На Чукотке местного жителя, хранившего в гараже драгметаллы на 26 миллионов рублей, подозревают в незаконной скупке золота и серебра.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в городе Билибино. В гараже мужчины нашли шесть килограммов золота и около полукилограмма серебра.

"По действующему курсу Центробанка России стоимость изъятого составляет более 26 миллионов 400 тысяч рублей", — цитирует издание управление МВД по Чукотскому автономному округу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.