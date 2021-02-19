Семь человек пострадали при взрыве газового баллона под Воронежем

В Воронежской области в результате взрыва газового баллона семь человек получили ожоги разной степени тяжести.

Как сообщает rt. com, инцидент произошёл в Богучарском районе. Баллон взорвался при проведении дорожных работ на 749-м километре трассы М-4 "Дон".

"Это мостоотряд 81. Бригада рабочих в составе семи человек собиралась резать металл. Спичку поднесли — и произошёл взрыв баллона с пропаном, дно выбило. Пострадали семь человек", — цитирует издание источник в экстренных службах.

Пострадавшие получили ожоги лица и рук второй и третей степени. Один из них находится в реанимации.

По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.