Из Большого театра эвакуировали 800 человек

Около 800 человек эвакуировали из Государственного академического Большого театра из-за срабатывания противопожарной системы.

Как сообщает "Интерфакс", система сработала из-за сценического дыма, возгорания не было.

"В театре сработала система противопожарной безопасности и пожаротушения. Задымления нет, сейчас пожарные проводят проверку", — цитирует издание пресс-атташе театра Катерину Новикову.

Инцидент подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. В ведомстве также сообщили, что возгорания не было.

Отмечается, что около 800 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Все они сотрудники театра.