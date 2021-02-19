Около 800 человек эвакуировали из Государственного академического Большого театра из-за срабатывания противопожарной системы.
Как сообщает "Интерфакс", система сработала из-за сценического дыма, возгорания не было.
"В театре сработала система противопожарной безопасности и пожаротушения. Задымления нет, сейчас пожарные проводят проверку", — цитирует издание пресс-атташе театра Катерину Новикову.
Инцидент подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве. В ведомстве также сообщили, что возгорания не было.
Отмечается, что около 800 человек эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных. Все они сотрудники театра.
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