Сторонников украинских неонацистов задержали в Воронеже

В Воронеже силовики задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ".

Как сообщает РИА "Новости", по версии следствия в январе прошлого года местный житель создал преступную группу, которая занималась нанесением экстремистских надписей на стены домов в разных частях города. Одного из членов группы также обвиняют в нападении на человека.

Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета.

При обыске у молодых людей нашли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, а также холодное оружие.

В отношении членов банды возбуждены уголовные дела.