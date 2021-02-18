В Воронеже силовики задержали сторонников украинской неонацистской группы "МКУ".
Как сообщает РИА "Новости", по версии следствия в январе прошлого года местный житель создал преступную группу, которая занималась нанесением экстремистских надписей на стены домов в разных частях города. Одного из членов группы также обвиняют в нападении на человека.
Операцию по задержанию провели сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД и Следственного комитета.
При обыске у молодых людей нашли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, а также холодное оружие.
В отношении членов банды возбуждены уголовные дела.
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