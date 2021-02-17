Сотрудники ФСБ задержали 19 членов террористической организации, планировавших теракты в российских регионах.
Как сообщает "Интерфакс", в Карачаево-Черкессии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области задержали членов запрещённой в России террористической организации "Ат-Такфир валь-Хиджра". По данным силовиков, они планировали теракты на территории Северного Кавказа.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России (решение Верховного Суда Российской Федерации от 15 сентября 2010 г. №ГПИ10-848) международной исламистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", идеология которой — "такфиризм" (обвинение в "неверии") дает теологическое обоснование в отношении "неверных", в том числе мусульман, а также необходимости создания теократического исламского государства -"халифата", — приводит издание сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Во время обысков у задержанных изъяли экстремистские материалы, оружие и самодельные взрывные устройства.
Задержанным предъявили обвинения, 10 организаторов и активистов экстремистского сообщества были арестованы.
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