Солдат-контрактник свёл счёты с жизнью в Челябинской области

В Челябинской области военнослужащий-контрактник свёл счёты с жизнью. По данному факту проводится проверка.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл в Чебаркуле. Военнослужащий по контракту местной воинской части покончил с собой, находясь у себя дома. Тело 19-летнего молодого человека накануне вечером обнаружили его родители.

"По факту смерти военнослужащего во внеслужебное время ведется проверка совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства устанавливаются", — цитирует издание сообщение командования Челябинского гарнизона.