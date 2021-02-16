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Солдат-контрактник свёл счёты с жизнью в Челябинской области

Происшествия

В Челябинской области военнослужащий-контрактник свёл счёты с жизнью. По данному факту проводится проверка.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл в Чебаркуле. Военнослужащий по контракту местной воинской части покончил с собой, находясь у себя дома. Тело 19-летнего молодого человека накануне вечером обнаружили его родители.

"По факту смерти военнослужащего во внеслужебное время ведется проверка совместно с правоохранительными органами. Обстоятельства устанавливаются", — цитирует издание сообщение командования Челябинского гарнизона.

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Автор: Максим Щегольков
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