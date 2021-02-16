Пациент умер через восемь минут после прививки от "ковида" в Греции

В Греции пожилой мужчина скончался спустя восемь минут после прививки от коронавируса.

Как сообщает ТАСС, 85-летний мужчина скончался после вакцинации в университетской больнице города Ираклион на Крите. Отмечается, что медики не связывают смерть пожилого пациента с вакцинацией.

Мужчине поставили прививку, после чего он находился в приёмной, где ему внезапно стало плохо. Он упал, произошла остановка сердца. Врачи сумели реанимировать пациента, однако затем сердце мужчины остановилось вновь, в результате чего он скончался.

Для установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.