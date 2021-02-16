В Греции пожилой мужчина скончался спустя восемь минут после прививки от коронавируса.
Как сообщает ТАСС, 85-летний мужчина скончался после вакцинации в университетской больнице города Ираклион на Крите. Отмечается, что медики не связывают смерть пожилого пациента с вакцинацией.
Мужчине поставили прививку, после чего он находился в приёмной, где ему внезапно стало плохо. Он упал, произошла остановка сердца. Врачи сумели реанимировать пациента, однако затем сердце мужчины остановилось вновь, в результате чего он скончался.
Для установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.