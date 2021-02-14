Нижегородскую область ждут аномальные морозы

Жителей в Нижегородской области с 14 по 20 февраля ожидают аномальные морозы. Об этом сообщили в региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В ведомстве рассказали о том, что ожидаемая температура будет на 7-15 градусов ниже нормы.

Специалисты советуют нижегородцам ограничить проведение работ на свежем воздухе, не пользоваться неисправными электроприборами, а также не оставлять без присмотра печи и обогреватели.