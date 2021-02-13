Крыша ангара просела из-за снега в Новой Москве

В новой Москве из-за большого количества осадков в виде снега просела крыша одного из ангаров. В момент происшествия в здании находились два человека. Одного уже успели спасти. Об этом сообщили в МЧС РФ.

"13 февраля в 15.39 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве поступило сообщение о проседании кровли ангара по адресу поселение Роговское, деревня Кресты. Произошло проседание кровли металлического ангара на площади 200 квадратных метров. По предварительной информации, в ангаре оставалось два человека", — отметили в ведомстве.

Сейчас спасатели ведут работы по поиску второго человека.