Потолок рухнул в роддоме в Челябинской области

В Челябинской области из роддома эвакуировали рожениц из-за коммунальной аварии, которая привела к обрушению потолка.

Как сообщает издание evo-rus. com со ссылкой на собственный источник, инцидент произошёл несколько дней назад в городе Южноуральске. В местном роддоме прорвало трубу, вода затопила помещения и размыла обшивку потолка, в результате чего он обрушился.

Персонал и пациентки не пострадали. Специалисты устраняют последствия происшествия. Отмечается, что в ближайшее время рожениц смогут вновь разместить в медучреждении.