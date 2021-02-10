В Ставрополе опровергли сообщения о подмене тел детей куклами

Правоохранительные органы Дагестана и Ставрополья проверяют опубликованное в соцсетях видео о подмене тел новорожденных младенцев пластиковыми куклами.
Вызвавший скандал видеоролик был, предположительно, снят на кладбище в Дагестане. Мужчина, представившийся отцом новорождённых близнецов, появившихся на свет и умерших в Ставропольском перинатальном центре, заявил, что вместо тел детей ему выдали завёрнутых в саван кукол. Подмену якобы обнаружили уже на кладбище в ходе похоронной церемонии.
"Эта информация не подтвердилась. Министерство здравоохранения Ставропольского края оперативно проверило данные пациентки, которые сообщаются в соцсетях. Такая не поступала ни в один перинатальный центр Ставрополя (их два), ни в какое-либо другое медучреждение родовспоможения Ставрополья — ни в текущем, ни в прошлом году", — сообщила пресс-служба министерства.
В ведомстве уточнили, что в перинатальном учреждении, о котором идёт речь в ролике, за происходящим следят 190 видеокамер. Современная система видеонаблюдения обеспечивает прозрачность деятельности медицинского учреждения.
"В нашем перинатальном центре работают с самыми тяжёлыми патологиями при беременности. И мертворождений, случаев гибели младенцев тут не было очень давно, а двойных, насколько мне известно — никогда. К тому же, в случае смерти, тело родственникам передается не медучреждением, а патологоанатомической службой — после соответствующего исследования", — прокомментировал ситуацию губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Политтехнолог, долгое время работающий с президентом РФ, прокомментировал слухи о возможном романе гимнастки с лидером страны.