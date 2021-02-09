Мужчину с гранатой в руке задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которому в руку вложили гранату без чеки.

Как сообщает издание gazeta. ru, задержанный сам позвонил правоохранителям и рассказал, что брат вложил ему в руку гранату и выдернул чеку. Мужчина так и остался стоять неподвижно с боеприпасом в руке.

Прибывшие на специалисты оцепили территорию, забрали из рук петербуржца гранату, переместили её на безопасное расстояние. Однако выяснилось, что брат подшутил над мужчиной, граната оказалась учебной.

Позднее правоохранители установили, что в руках мужчины находился корпус гранаты Ф-1, который не представлял опасности.