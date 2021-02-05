Уборка снега в Пенсильвании закончилась тройным убийством

Мужчина застрелил двух соседей после драки за уборку снега в районе Пенсильвании (США) и после этого покончил с собой.

Трагедия случилась из-за того, что семейная пара, чистя снег возле своего дома, якобы, сбрасывала его на участок соседа.

Спор был записан камерой наблюдения. На кадрах видно, как участники ругаются и оскорбляют друг друга. Потом — драка. А потом один человек идёт в свой дом и возвращается с винтовкой. Выстрелы и двое — 50-летний мужчина и его 48-летняя жена падают.

Приехавшие по вызову других соседей полицейские нашли два трупа на улице и ещё один — в доме: 47-летний мужчина застрелился.