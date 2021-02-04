Несколько подростков избили девочку ногами в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле несколько подростков избили ногами маленькую девочку. Ведётся разбирательство.

Как сообщает издание e1. ru, инцидент произошёл 3 февраля. Несколько подростков набросились на девочку, повалили её на снег и стали бить ногами.

На месте происшествия не было никого, кто мог бы помочь ребёнку. Подростков смогла спугнуть лишь женщина, которая увидела происходящее из окна дома, стала кричать и снимать всё на видео. В итоге, нападавшие удалились, а девочка осталась лежать на снегу.

В настоящее время полицейские изучают снятое женщиной видео, проводится проверка.