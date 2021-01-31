Юлию Навальную отпустили из отдела полиции

Юлию Навальную обязали явиться в Щербинский суд.

Супруга Алексея Навального направлялась к СИЗО "Матросская тишина", где находится её муж, но вместо этого оказалась в отделе полиции "Щербинский" УВД по ТиНАО ГУ МВД России по Москве. Завтра, 1 февраля, ей предстоит явиться в Щербинский суд. Судебное заседание начнётся в 10:00 мск.

"В отношении моей доверительницы Навальной составлен протокол по ч. 6.1 ст. 20.2 ("Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры"), ей грозит административный арест на срок до 15 суток", — сообщила её адвокат Светлана Давыдова.

Ранее 31 января в России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Алексея Навального. Несмотря на призывы сторонников блогера и работу провокаторов, акции отличались немногочисленностью и неорганизованностью. Юлия Навальная была задержана недалеко от СИЗО "Матросская тишина". Также сообщалось, что глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин задержан полицией за участие в несанкционированной акции протеста.