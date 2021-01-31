Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин задержан полицией за участие в несанкционированной акции протеста.

Об этом он сообщил РИА "Новости". Вместе с Яшиним был задержан исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров.

"Да задержали. В отдел Красносельский везут. За участие в несанкционированной акции. Нас задержали на дороге, мы в машине ехали с Андреем Пивоваровым, ДПС заблокировали машину, подъехал ОМОН, подъехали опера. И вот сейчас нас доставляют в отдел полиции", — рассказал Яшин.