Студентов эвакуировали из-за пожара в общежитии на Сахалине

На Сахалине более ста студентов эвакуировали из общежития из-за пожара. Возгорание тушили десять огнеборцев.

Как сообщает издание runews24. ru, инцидент произошёл вечером 28 января в городе Александрове-Сахалинске. На пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре в общежитии колледжа Сахалинского государственного университета.

К моменту прибытия пожарных на четвёртом этаже здания наблюдалось сильное задымление. К этому времени 117 студентов, проживающих в общежитии, были эвакуированы, пострадавших нет.

В тушении возгорания были задействованы 10 пожарных, которые оперативно справились с огнём. Отмечается, что полностью выгорели две комнаты.

В настоящее время в причинах пожара разбираются эксперты.