Россиянин умер от передозировки во время треш-стрима

Врачи и полицейские, приехавшие на съёмную квартиру в Смоленске, обнаружили тело 60-летнего мужчины. Погибший был постоянным участником треш-стримов.

Смоленский пенсионер Юрий Душечкин по прозвищу Дед регулярно принимал участие в треш-стримах и даже имел свой фан-клуб в Telegram. Автор YouTube-канала, на котором происходил стрим, привлекал к участию спившихся пенсионеров, которым зрители присылали деньги на алкоголь. Фанаты Деда предполагают, что 60-летний житель Смоленска скончался от передозировки водкой.

"- Что со стримом? Всё было, и вдруг не стало. Что случилось? — Дед мёртвый лежал в конце", — приводит издание Readovka фрагменты переписки зрителей скандального стрима.

Смерть в прямом эфире увидели полторы сотни зрителей. В настоящее время полная запись стрима недоступна.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Раменском Московской области задержан 30-летний блогер Стас Reeflay Решетников, девушка которого скончалась во время прямого эфира. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, до 15 лет лишения свободы).