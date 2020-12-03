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Задержан блогер, во время стрима которого умерла девушка

Происшествия

В отношении Стаса Reeflay Решетникова возбуждено уголовное дело, блогер задержан и дает показания следователю.

Задержан блогер, во время стрима которого умерла девушка

В Раменском Московской области задержан 30-летний блогер Стас Reeflay Решетников, девушка которого скончалась вов ремя прямого эфира. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, до 15 лет лишения свободы).

"По данным эксперта, помимо прочего у потерпевшей зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, множественные кровоподтёки, субдуральная гематома, которая образовалась в результате не менее 3-х воздействий по лицу. В настоящее время проведение экспертизы не окончено, продолжается проведение химико-биологического исследования. Распространенные в СМИ сведения о беременности умершей не подтвердились", — сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

Кроме того, следователи заинтересовались противоправными действиями, которые Решетников совершал в отношении своей подруги в многочисленных прямых эфирах.

Накануне во время очередного прямого эфира блогер обнаружил свою девушку без сознания. Не прерывая трансляцию, он вызвал скорую и полицию. Врачи констатировали смерть девушки.

Автор: Людмила Черткова
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