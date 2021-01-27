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Автомобиль с иностранцами провалился под лёд на Байкале

Происшествия

На Байкале автомобиль с иностранными туристами провалился под лёд. Людям удалось спастись.

Как сообщают "Аргументы и факты", инцидент произошёл неподалёку от мыса Хобой. Автомобиль, в котором находились трое иностранцев, выехал на озеро. Машина остановилась, и девушка вышла из неё, чтобы сделать несколько фото. В этот момент лёд под автомобилем провалился и машина стала идти ко дну. Люди, находившиеся внутри, смогли из неё выбраться.

Туристы пешком добрались до берега, где очевидцы помогли им добраться до ближайшего населённого пункта. Там пострадавшим оказали медпомощь.

По факту произошедшего проводится проверка, водителю автомобиля грозит штраф за выезд на лёд в неположенном месте.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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