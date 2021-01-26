Экс-схимонаха Сергия перевели в СИЗО для бывших силовиков

Бывшего схимонаха Сергия перевели в СИЗО-4 "Медведь", где содержатся в заключении бывшие силовики.

Как сообщает ТАСС, Николая Романова (мирское имя Сергия) перевели в СИЗО-4 из "Матросской тишины". Ранее он объявил голодовку в знак протеста против уголовного преследования в отношении него.

Экс-схиигумена Сергия обвиняют по трём статьям Уголовного кодекса. Басманный суд столицы вынес решение о заключении его под стражу до 28 февраля текущего года. Сам Сергий вину не признаёт, его защитники обжаловали решение суда.